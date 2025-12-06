تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن زيادة أسعار الكهرباء في مصر ليست "هل" بل "متى".

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هناك عجزًا مزدوجًا في قطاع الكهرباء يصل إلى 300 مليار جنيه سنويًا.

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه لواقعة وفاة الطفل يوسف محمد، سباح نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر": "ما حدث هو قمة الإهمال.. إهمال يُسلم إهمال.. الطفل ظل في قاع المسبح وترك هناك ليس فقط خلال سباقه، بل وحتى خلال السباق الذي يليه".

قال الإعلامي عمرو أديب إن المجتمع لا يحتاج إلى تغيير أسماء وزراء فقط، بل إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية.

وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الوزير الجديد مهما كان كفؤه لن يستطيع شيئًا إذا بقيت الدولة تُمسك بكل شيء ولا تُمكّن القطاع الخاص، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الأشخاص بل في الاتجاه العام الذي يعتمد على القروض بدل الاستثمار والإنتاج.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البرلمان القادم يجب أن يدخله من يستحق بالفعل لا من يدفع أو يتجاوز

وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الطعون الكثيرة في المرحلة الثانية تثبت أن الإعادة في الـ19 دائرة الأولى كشفت أركزت أن كثيرين كانوا يعتقدون أنهم فازوا بأرقام كبيرة لم يحصلوا حتى على ربعها عند الإعادة، مضيفًا أن هذا يعني أن النتائج الأولى لم تكن صحيحة بالكامل، وأن تدخل الرئيس بقوله "قد نمى إلى علمي" أوقف التجاوزات وأعاد الأمور لنصابها.

شهدت الحلقة مشاركة المتسابق الثالث في برنامج "دولة التلاوة"، وهو القارئ الشيخ محمد القلاجي من محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 12 عامًا، وهو طالب في الصف الأول الإعدادي الأزهري، ويقرأ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

وبعد أن انتهى محمد القلاجي من تقديم تلاوته وحصل على تقييمات لجنة تحكيم البرنامج، تقدَّم بطلب استثنائي لأداء ابتهال ديني لمدة دقيقة واحدة.