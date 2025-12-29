أشادت الإعلامية لميس الحديدي بأداء حارس مرمى منتخب مصر، مصطفى شوبير، بعد التعادل السلبي مع أنجولا في كأس الأمم الأفريقية، واصفة إياه بأنه "نجم المباراة" و"الشبل من ذاك الأسد.. حافظ على عرين المنتخب في أول ظهور إفريقي".

وأكدت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار" أن هذه النتيجة ضمنت للمنتخب المصري صدارة مجموعته رغم الأداء المتواضع.

وأشادت الإعلامية لميس الحديدي باختيارات المدير الفني للمنتخب حسام حسن، مشيرة إلى أنه استخدم التشكيل الاحتياطي وأجرى تغييرات في الشوط الثاني.

وأوضحت أن الهدف من ذلك كان تجربة جميع اللاعبين، مع الحفاظ على القوام الأساسي من الإصابة أو الإرهاق الذي قد يؤثر على الأدوار المقبلة في البطولة.

وأكدت الإعلامية أن نجم المباراة الحقيقي كان مصطفى شوبير، خاصةً وأنها المشاركة الأولى له في بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.