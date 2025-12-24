وفد التنمية المحلية يختتم ورشة بكوريا الجنوبية لتطوير إدارة المخلفات

اختتمت وزارة التنمية المحلية مشاركة وفد رفيع المستوى في ورشة عمل بجمهورية كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر 2025، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالمحليات.

وترأس الوفد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية، وضم مسؤولي قطاعي إدارة المخلفات والتعاون الدولي بالوزارة، إلى جانب محمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة، ومديري قطاع المخلفات بمحافظات القاهرة الكبرى.

ويأتي تنظيم ورشة العمل ضمن مشروع إنشاء نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والممول من وزارة الطاقة والمناخ والبيئة الكورية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن ورشة العمل تناولت السياسات والأنظمة التي تطبقها جمهورية كوريا في إدارة المخلفات الصلبة، والاطلاع على التشريعات والقوانين الخاصة بحوكمة النظام البيئي والحد من الملوثات الناتجة عن تلك المنظومة.

وأوضحت الوزيرة أن وفد الوزارة والمحافظات التقى مع المدير العام ومسؤولي مؤسسة البيئة الكورية (K-eco)، الذراع التنفيذي لوزارة المناخ والطاقة الكورية والمنفذ للمشروع، حيث تم استعراض الجدول الزمني للتنفيذ، باعتبار المشروع أحد أولويات الجانب الكوري وأهم مشروعاته الدولية خلال المرحلة الحالية.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع نائب وزير الطاقة والمناخ والبيئة الكورية، والفريق المعني، لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات البيئة والتغير المناخي، والتي شملت مقترح تنظيم منتدى مصري كوري بالقاهرة لجذب شركات القطاع الخاص الكورية للاستثمار المباشر بالمحافظات، وتوطين الصناعات الكورية في مصر، مع الإشادة بالتجربة الناجحة لشركتي «سامسونج» و«LG».

وتناول الاجتماع أيضًا بحث نقل تجربة مشروع نموذج المحاكاة إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط في إطار شراكة استراتيجية مصرية كورية، إلى جانب مناقشة التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وإمكانية إنشاء مدينة خضراء بإحدى المحافظات كنموذج تطبيقي.

وشهد اللقاء اعتماد التصميم التفصيلي للمشروع، الذي أعدته الشركة الاستشارية الكورية بالتعاون مع الاستشاري الوطني، واستعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تنفيذًا لالتزاماتها الواردة باتفاقية المشروع، بما في ذلك توفير المرافق اللازمة لموقع التنفيذ.

وخلال الزيارة، نفذ وفد الوزارة والمحافظات عددًا من الجولات الميدانية، شملت زيارة مجمع متكامل لتدوير المخلفات يضم ست تكنولوجيات مختلفة للمعالجة، ومرافق الدفن الصحي الآمن، إلى جانب حضور محاضرات حول أساليب إعادة التدوير، والتطور الذي شهدته منظومة المخلفات الكورية على مدار 23 عامًا.

كما زار الوفد عددًا من الشركات التقنية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، للاطلاع على استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) والواقع الافتراضي (VR) في تطوير منظومة إدارة المخلفات وبناء قدرات العاملين، تمهيدًا لتطبيق تلك التجارب في مصر.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروع إنشاء نموذج المحاكاة بمركز سقارة يُعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ويأتي ضمن البرنامج الثالث للاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وتقديم كافة أوجه الدعم للجانب الكوري، مشددة على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية، وعلى رأسها التجربة الكورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة بجميع المحافظات.