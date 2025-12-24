وزير الأوقاف يحذر من تسارع ظاهرة الإلحاد منذ مطلع الألفية الجديدة

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنه يمكن رصد تسارع متزايد لظاهرة الإلحاد على مستوى العالم منذ السنوات الأولى للألفية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة شهدت نشاطًا ملحوظًا بدءًا من عام 2005 مع تفاقمها بشكل أكبر خلال 2012 و2013 وما بعدهما.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال لقاء حواري في صالون ماسبيرو الثقافي، أن ظاهرة الإلحاد ليست جديدة على المجتمعات؛ فقد مرت بمراحل سابقة في العقود الماضية، مشيرًا إلى موجات من الإلحاد شهدتها ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، بين عدد من الكتاب والمثقفين؛ مثل: إسماعيل مظهر، وإسماعيل أدهم، ومعروف صدقي، والرصافي، وجميل صدقي الزهاوي، ومنصور باشا فهمي، قبل أن تتغير الأنماط في العقود اللاحقة.

وأشار الأزهري إلى أن السبعينيات شهدت تجارب شخصية لأفراد؛ مثل: (رحلته من الشك إلى الإيمان مع مصطفى محمود، وحوار مع صديقي الملحد)، قبل أن تعود الموجة المعاصرة للإلحاد، التي وصفها بالصراع الجبار الدائر في العالم بين منطق الإيمان والألوهية والوحي والتشريع، وبين منطق الإلحاد الذي ظهر في عدة محطات؛ منها كتابات الفيزيائي الكبير كارل ساجان، ودوكنز في كتابه "وهم الإله"، وهيتشنز، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشخصيات تتعامل مع الإلحاد إعلاميًّا وتبشر به، بينما هناك تيارات فلسفية أكثر رصانة وعمقًا تحتاج إلى نقاش علمي وفكري معمَّق.

وأبرز الدكتور أسامة الأزهري مثالًا على ذلك بالفيلسوف الأسترالي جراهام أوباي، الذي ولد عام 1960، وقدم أطروحة فلسفية متعمقة حول الإلحاد، مشيرًا إلى أن هذا النوع من النقاش لا يمكن التعاطي معه إلا على مستوى فلسفي رفيع.

