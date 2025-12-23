"الصحة": 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل



كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، مبينا أن الاستراتيجيات المالية المتبعة لتوفير الميزانيات الضخمة المطلوبة لاستكمال التوسع في المحافظات المستهدفة ضمن المرحلة الثانية.

وقال عبد الغفار، في تصريحات تلفزيونية لقناة "دي إم سي"، أن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، في حضور قيادات هيئات التأمين الصحي، يبعث برسائل قوية ومباشرة للمجتمع المصري حول جدية الدولة في هذا الملف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت تكليفات واضحة بضرورة ضغط الجداول الزمنية للمشروع، مؤكداً أن المنظومة تُصنف كأحد أهم المشروعات القومية التي تحظى برقابة دقيقة، نظراً لدورها الجوهري في الارتقاء بالقطاع الطبي وتقديم خدمة تليق بالمواطن.

وذكر أن الفجوة التمويلية بين المرحلتين تعكس حجم التوسع والتطوير؛ حيث أنجزت الدولة المرحلة الأولى بتكلفة وصلت إلى 54 مليار جنيه، بينما قفزت التقديرات المالية للمرحلة الثانية لتصل إلى قرابة 117 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه المبالغ المرصودة لا تقتصر على التشغيل فقط، بل تغطي بشكل أساسي العمليات الإنشائية والهندسية وتجهيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية لتطابق المعايير العالمية المعتمدة في المنظومة.

وأوضح أن ملف التأمين الصحي الشامل يتصدر أولويات الأجندة الحكومية ويتطلب متابعة ميدانية وإدارية لا تتوقف، لضمان استدامة الجودة وتدفق الموارد المالية.

واختتم أن الشارع المصري يترقب باهتمام الخطوات العملية لتوفير الاعتمادات اللازمة، مشدداً على أن الهدف الأسمى هو بناء نظام صحي قوي يحمي جميع المصريين ويضمن لهم الرعاية الطبية الشاملة.