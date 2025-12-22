مستشفى الزهراء تجري الكشف الطبي على 250 مستفيدًا

بتوجيهات ودعم من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، استضافت مستشفى الزهراء التخصصي بالعياط قافلة طبية للكشف على العاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم والمعاشات وأسرهم بمحافظة الجيزة.

أشرف على تنظيم القافلة المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والدكتور محمد أبو المعاطي رئيس قطاع الجيزة الطبي وبالتعاون مع اللجنة النقابية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لعدد 250 مستفيدًا في تخصصات الجراحة العامة والجهاز الهضمي وأمراض القلب والعظام وجراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة ، إلى جانب إجراء تحاليل السكر والضغط وذلك ضمن خدمات طبية متكاملة قدمتها فرق طبية متخصصة.