كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن اكتشاف أثري جديد حققته الوزارة مؤخرًا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن أعمال الحفائر في عدد من المواقع أسفرت عن اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر.

وأوضح شاكر، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن البعثة الأثرية نجحت في الكشف عن بقايا معبد الوادي التابع للمجموعة الشمسية للملك "ني أوسر رع"، وذلك ضمن أعمال الحفائر الجارية في منطقة أبو غراب الأثرية بنطاق أبوصير.

وأشار شاكر إلى أن هذا المعبد يمثل واحدًا من معبدي الشمس المعروفين فقط حتى الآن في مصر القديمة.

ويكمن أهمية الكشف في أن البعثة عثرت للمرة الأولى على أكثر من نصف مساحة المعبد، مما يعد إضافة علمية غير مسبوقة تساهم في فهم أعمق للتخطيط المعماري وطبيعة المعابد الشمسية الفريدة.

ولفت كبير الأثريين إلى أن المكتشفات شملت أيضًا تمثالًا ضخمًا يفوق طوله 10 أمتار ويزن حوالي 60 طنًا، ظل مدفونًا تحت الرمال لأكثر من 3 آلاف عام.