وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لـ وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تعقيبًا على زيادة أعداد البلاغات المتعلقة بوقائع تحرش محتملة في عدد من المدارس الخاصة والدولية منها مدرسة تابعة للوزارة.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "سيادة وزير التعليم.. احنا بنبعت أولادنا للمدارس ليه؟، طب التعليم ومبنعرفش عنه حاجة.. التربية أخبارها إيه؟.. ده شيء مخيف".

وأضاف مقدم "الحكاية": "الوقائع زادت يا سيادة الوزير .. ده كل يوم.. ومينفعش يتسكت عليها.. امتى هنسمع عن تحرك من الوزارة؟".

وتابع أديب: "طب قلة التمويل والمدرسين وعرفناها .. قلة التعليم والأدب أخبارها إيه؟".

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن التحرش في مصر لا يمكن يكون ظاهرة اجتماعية، مضيفًا: "دي مش مصر .. الناس في المدارس محترمين ودول الأغلبية".

ووجه أديب، رسالة لأولياء الأمور: "للأهالي أقول خلوا بالكم أكتر من ولادكم واتكلموا معاهم واسألوهم إيه اللي مخوفكم .. كل واحد يفتح عينه على عياله في الأيام دي".