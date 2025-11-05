وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" لمدة عام إضافي آخر ينتهي في ديسمبر 2026، وذلك لجميع دول العالم تشجيعا لشركات الطيران ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يُجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاعي البترول والغاز، بما يسهم في دعم قدرات القطاع وزيادة مساهمته في عمليات البحث والتنمية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.

ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية الجديدة في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، عبر تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكاليف العمليات التشغيلية، إلى جانب رفع نسبة المكوّن المحلي، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

