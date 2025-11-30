أعلنت النقابة العامة للمحامين انتهاء استقبال وفحص ملفات الترشح الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية، مؤكدة استعدادها لنشر الكشوف الأولية وبدء تلقي الطعون وفق الجدول المقرر.

وأكدت النقابة أن سير الإجراءات جاء بسلاسة واحترام من جميع المرشحين، تمهيدًا لانطلاق عملية انتخابية تعكس مكانة نقابة المحامين وتضمن نزاهة المنافسة.

وأشارت النقابة في بيان لها انه "صدر قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 5/11/2025 بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية والذي تضمن إجراء العملية الانتخابية على مرحلتين .

وبحسب بيان النقابة تشمل الأولى النقابات الفرعية الآتية:

(الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.)

وقد بدأت إجراءات سحب ملفات المرحلة الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2025 وبدأت إجراءات استلام ملفات الترشح مع استمرار عمليات سحب الملفات من يوم السبت الماضي الموافق 22/11/2025 وحتى نهاية آخر يوم لتقديم الملفات والموافق الأربعاء 26/11/2025.

كما تشمل المرحلة الثانية النقابات الفرعية الآتية:

((شمال القاهرة – جنوب القاهرة – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان))

وقد بدأت إجراءات سحب ملفات المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2025 وبدأت إجراءات استلام ملفات الترشح مع استمرار عمليات سحب الملفات من اليوم السبت الموافق 29/11/2025 وحتى نهاية آخر يوم لتقديم الملفات والموافق الأربعاء 3/12/2025.

وبمناسبة انتهاء إجراءات تقديم ملفات المرشحين لانتخابات نقابات المرحلة الأولى بتاريخ 26/11/2025 فقد تم سحب 74 ملف على مقعد النقيب - 128 على مقعد الشباب - 483 على مقعد الأعضاء بإجمالي 685 ملف ترشح.

وقد تقدم بملفات الترشح فعليًا 72 على مقعد النقيب – 120 على مقعد الشباب - 473 على مقعد العضوية بإجمالي عدد المتقدمين بكافة المقاعد 665 متقدم.

وقد أسفرت نتائج فحص الملفات للمرشحين والتي تم فحصها من قبل اللجنة المكلفة بفحص ملفات الترشح عن الآتي:

استبعاد عدد 8 ملفات الترشح لعدم اكتمال المدة القانونية المقررة قانوناً وهي كالآتي:

2 على مقعد الشباب و6 على مقعد الأعضاء ليصبح عدد المتقدمين وفقًا للحصر النهائي 72 على مقعد النقيب – 118 على مقعد الشباب - 467 على مقعد العضوية بإجمالي عدد المتقدمين بكافة المقاعد 657 متقدم.

وأكملت نقابه المحامين "أنه سوف يتم نشر الكشوف الأولية بأسماء المرشحين اليوم السبت الموافق 29/11/2025 على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين وكذا بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي بقرار من النقابة العامة للمحامين.

جدول الانتخابات

على أن يبدأ من الغد الأحد الموافق 30/11/2025 وبناء على ما نشر سابقًا بموقع النقابة والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الأولى تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات وحتى الثلاثاء الموافق 2/12/2025.

و يتم الفصل في الطعون والتظلمات وتُعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الخميس الموافق 4/12/2025 وكذا إعلان كشوف بأسماء المستبعدين والمتنازلين عن الترشح.

وسوف تقوم النقابة العامة بإعلان كشوف أسماء السادة الزملاء الناخبين يوم السبت الموافق 6/12/2025.

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين يوم الأحد الموافق 7/12/2025.

وتفصل في الطعون وتُعلن الكشوف النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الموافق 9/12/2025.

على أن تنعقد الجمعية العمومية لانتخاب نقابات المرحلة الأولى يوم السبت الموافق 17/1/2026.

وتجرى الإعادة للجمعية العمومية لانتخابات نقابات المرحلة الأولى يوم السبت الموافق 31/1/2026.

وسوف تعلن بقرار من مجلس النقابة نتيجة انتخابات المرحلة الأولى عقب تمام الانتهاء من عمليتي الاقتراع والفرز.

ويتم فتح باب التظلمات على نتائج انتخابات المرحلة الأولى خلال مدة 15 يومًا من إعلان النتيجة على أن يكون الفصل في التظلمات من النتيجة في خلال أسبوع من انتهاء فترة التظلمات

