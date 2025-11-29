محافظ الجيزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إحلال سيارة "كيوت" الجديدة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن السيارة الحضارية البديلة للتوك توك متاحة لأي مواطن داخل أحياء المحافظة، حتى في المناطق التي لم تُدرج بعد بشكل رسمي ضمن منظومة الإحلال والاستبدال، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة تحافظ على المظهر الحضاري وتدعم السيولة المرورية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الانضمام إلى منظومة إحلال مركبات التوك توك بالسيارات الحضارية الصغيرة يعد إجراءً اختياريًا وليس إجباريًا، باستثناء حالة واحدة تتطلب التزامًا إلزاميًا، وهي سير مركبات التوك توك في الشوارع والمحاور الرئيسية بالمخالفة للقواعد المحددة.

وشدد النجار على أنه في حال ضبط أي توك توك مخالف يسير بالمحاور الرئيسية، سيتم التحفظ على المركبة، ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد التزام صاحبها بالانضمام للمنظومة واستبدال المركبة بالسيارة الحضارية المعتمدة.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة مساء اليوم السبت خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين لمناقشة أهم ملفات المحافظة ومستجدات العمل التنفيذي، إلى جانب استعراض خطوات تطبيق منظومة إحلال التوك توك والبدائل المطروحة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.