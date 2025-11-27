كتب : محمد عمارة

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الإعلامية هبة الزياد.

وكتب الحساب الرسمي للإعلامية الراحلة: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

ولم يكشف الحساب الرسمي للإعلامية الراحلة أي أسباب للوفاة المفاجئة.

من جانبها، أعلنت سميرة الدغيدي رئيس قناة الشمس، وفاة المذيعة هبة الزياد المذيعة بالقناة.

كتبت سميرة الدغيدي عبر حسابها الرسمي عبر فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، ربنا يرحمك يا هبة الخبر صدمة كبيرة، لسه فاكرة آخر مرة قعدنا نتكلم عن البرنامج وانتي محضّرة 20 حلقة".

وتابعت الدغيدي: "لما قولتلك 20 حلقة هتناقشيهم دلوقتي ضحكتي وقلتى بثقة أستاذة أنا أسبوع وأكون مجهزة 1000 حلقة برنامج البروفيسورة ده حلمي من سنين".

وأوضحت الدغيدي: "كان كلك طاقة إيجابية وحماس وعندك أحلام كتير نفسك تحققيها، حبيبتى متغليش على اللى خلقك".

وأضافت: "أسأل الله أن يرحمك رحمة واسعة ويجعل مثواكي الجنة ويصبر قلب والدتك على فراقك، إنا لله وإنا إليه راجعون".