اليوم الثاني.."الوطنية للانتخابات" تتابع تصويت المصريين بالداخل بمجلس النواب | بث مباشر
كتب : أحمد أبو النجا
11:25 ص 25/11/2025
المستشار أحمد بنداري
بدأ المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير عمليات التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
ويتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في 13 محافظة، تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء.
تفاصيل المرحلة الثانية
تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها 1,316 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 142 مقعدًا بنظام القوائم، حيث تتنافس قائمة واحدة هي "الوطنية من أجل مصر".
وجاء توزيع أبرز المحافظات ومرشحيها كالتالي:
القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين
القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا
الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا
الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا
المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا
الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا
