تنسيقية شباب الأحزاب تدعو المصريين للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

كتب : مصراوي

01:30 ص 24/11/2025

انتخابات مجلس النواب

دعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أبناء الشعب المصري العظيم إلى المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم تحت قبة البرلمان؛ فالمشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل هي واجب وطني ومسؤولية لا يكتمل مسار الدولة إلا بها؛ إذ إن صوت كل مواطن هو شراكة حقيقية في صياغة مستقبل الوطن وصنع قراراته.


وأكدت التنسيقية، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس وعي المصريين، وتعزز قوة الدولة، وتبعث رسالة واضحة بأن الشعب حاضر في كل محطة وطنية ومؤمن بدوره في بناء مؤسسات قوية تُعبّر عن إرادته الحرة، فكل صوت يُدلي به المواطن هو خطوة جديدة في طريق دولة ديمقراطية حديثة، ومساهمة مباشرة في تحسين السياسات والتشريعات التي تمس حياة الناس اليومية.


وتشدد التنسيقية على أهمية المشاركة، فإنها تجدد التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بما وجه به السيد رئيس الجمهورية بشأن ضمان انتخابات تعبر بصدق عن إرادة الشعب، من خلال احترام قواعد الدعاية، وضمان حياد العملية الانتخابية، وتسليم جميع المترشحين ووكلائهم محاضر الحصر العددي في كل لجنة فرعية، بما يعزز الثقة في أن كل صوت سيصل كما أدلي به دون أي تأثير أو تجاوز.


وتؤكد التنسيقية أن المشاركة مسؤولية.. وأن صوت كل مصري هو قوة.. وأن الوطن لا يُبنى إلا بمشاركة أبنائه.

