على هامش قمة العشرين.. مدبولي يلتقي رئيسة وزراء اليابان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، "ساناي تاكايتشي"، رئيسة وزراء اليابان، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، العلاقات التاريخية بين مصر واليابان التي تمتد لأكثر من 70 عاماً، وتم ترفيعها إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" في أبريل من عام 2023، مؤكداً أهمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، مهنئاً "تاكايتشي"، على انتخابها رسميًا وتعيينها كرئيسة وزراء اليابان في أكتوبر الماضي، كأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع.

كما أعرب رئيس الوزراء عن التقدير البالغ لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات القومية والتنموية الهامة، خاصةً المتحف المصري الكبير، والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.

وأكد رئيس الوزراء التطلع لتوسيع دوائر التعاون بين البلدين لتشمل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وجوانبه المتعلقة بالحوكمة، وفتح مجالات جديدة وأوسع للتعاون الاقتصادي مع اليابان، على ضوء الرؤية المشتركة تجاه عدد من الموضوعات وأبرزها تغير المناخ، فضلاً عن التعاون الثلاثي بين الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدول الأفريقية، وكذلك دعم التعاون القائم مع اليابان في إطار مجالات حفظ وبناء السلام.

ومن جانبها، أعربت رئيسة وزراء اليابان، عن تقديرها للعلاقات التاريخية بين البلدين، مُثمنةً التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأكدت "تاكايتشي"، تطلعها لتوسيع أطر التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارات المسئولين اليابانيين رفيعي المستوى إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى اليابان مؤخرا.