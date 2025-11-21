إعلان

"قومي حقوق الإنسان" يخصص غرفة عمليات للصحفيين لمتابعة انتخابات النواب

كتب : محمد نصار

10:41 ص 21/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تخصيص غرفة عمليات إعلامية لتيسير عمل الصحفيين والإعلاميين خلال متابعة انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس "340 دي التسعين الشمالي".

وتعمل الغرفة على مدار أيام التصويت، وتهدف إلى توفير منصة اتصال مباشرة مع ممثلي وسائل الإعلام، من خلال إتاحة البيانات الرسمية والتقارير الميدانية الصادرة عن المجلس، وتقديم المعلومات المحدثة حول مجريات العملية الانتخابية وملاحظات المتابعة.

كما توفر الغرفة دعمًا لوجستيًا لتسهيل إجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية وفعّالة، ويعكس التزام المجلس بتعزيز الشفافية وتكريس التواصل مع وسائل الإعلام كشريك رئيسي في نقل الواقع الانتخابي بمصداقية.

