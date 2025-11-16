انطلقت أعمال الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركات الإنتاج والتوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد؛ لمناقشة ميزانية العام المالي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر 2025 بمقر الشركة القابضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبدأ الاجتماعات، حسب الجدول الرسمي، اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، بعقد جمعيات الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وغرب الدلتا للإنتاج، ووسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وتتواصل الاجتماعات يوم الإثنين 17 نوفمبر بعقد جمعيات شركات المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والقاهرة لإنتاج الكهرباء، وشركة شرق الدلتا، وشركة الخدمات الطبية.

وتُعقد جمعيات شركات مصر العليا للتوزيع، ومصر الوسطي للتوزيع، وجنوب القاهرة للتوزيع، في الثلاثاء 18 نوفمبر؛ لبحث واعتماد القوائم المالية ومناقشة خطط التطوير.

ويشهد يوم الأربعاء 19 نوفمبر اجتماعات شركات جنوب الدلتا للتوزيع، والإسكندرية للتوزيع، وشمال القاهرة للتوزيع؛ لمتابعة أداء العام الماضي وخطط تحسين جودة التغذية الكهربائية.

ويختتم الأسبوع يوم الخميس 20 نوفمبر بانعقاد الجمعيات العامة لشركات شمال القاهرة للكهرباء والقناة للتوزيع، والبحيرة للكهرباء.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الاجتماعات تهدف إلى مراجعة الأداء المالي والفني للشركات، وتقييم خطط التطوير، وتعزيز كفاءة الشبكات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار خطط الوزارة للارتقاء بقطاع الكهرباء خلال العام المالي الجديد.

