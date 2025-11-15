هيئة الدواء: مخزون الأدوية الاستراتيجية آمن ولدينا نظام رصد ومتابعة

أكدت هيئة الدواء المصرية أن مخزون الأدوية الاستراتيجية في مصر آمن، وأنه لا صحة لما تردد مؤخرًا حول نقص مستحضرات حيوية أو علاجية مؤثرة، مشيرة إلى أن فرق التفتيش التابعة لها تنفذ خطة رقابية دقيقة تضمن استدامة توفر الدواء في الأسواق.

وشددت الهيئة على أن أي نقص محتمل في أصناف دوائية حساسة يتم التعامل معه فورًا عبر توفير بدائل فعالة وإعادة توزيع المخزون بين المحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية، إضافة إلى متابعة حركة الدواء في السوق يوميًا لضمان التدخل السريع عند الحاجة.

وأكدت الهيئة أن المنظومة الرقابية تعتمد على، خطة شاملة لتحقيق الأمن الدوائي المستدام، ونظام رصد ومتابعة مستمر لحركة المستحضرات الحيوية، واستراتيجية لضمان الاستجابة السريعة لأي نقص محتمل.

وكشفت الهيئة أن هناك أصنافًا دوائية شهدت مؤخرًا طلبًا متزايدًا، إلا أنه تم تعويضها عبر توفير شحنات جديدة وضمان إتاحة بدائل علاجية معتمدة.

وشملت هذه الأصناف أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية، الأمراض المزمنة، الأورام، ونقل الدم.

أبرز الأصناف التي تمت متابعتها لضمان توافرها:

Quetiapine لعلاج الاضطرابات النفسية

Levetiracetam لعلاج الصرع

Dapagliflozin / Metformin لمرضى السكري

Tibolone لأعراض انقطاع الطمث

Epoetin Alfa لمرضى الفشل الكلوي

Hydroxyurea لعلاج الثلاسيميا

Digoxin لأمراض القلب

Trifluridine/Tipiracil لسرطان الجهاز الهضمي

Cisplatin، Pemetrexed، Liposomal Doxorubicin لعلاج الأورام

Aprepitant للوقاية من القيء المصاحب للعلاج الكيماوي

وأكدت الهيئة أن توفير هذه الأصناف الحيوية يتم وفق خطة استباقية تشمل دعم المخزون المركزي، وتشجيع التصنيع المحلي، والتنسيق مع الشركات العالمية لضمان استمرارية الإمداد.