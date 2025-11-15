تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونها السياسي الجديد، اليوم السبت في الثامنة مساء، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك استكمالا لما قدمته في المرحلة الأولى من جهود توعوية وبرامج تعريفية بمرشحيها، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وبحسب البيان يتناول الصالون محاور متنوعة تتعلق بالتجربة البرلمانية، والتمكين السياسي للشباب، والتكامل بين تخصصات أعضاء التنسيقية، إضافة إلى أبرز ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين في ملفات الرقابة والشفافية، والحرية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب وتأهيلهم في عصر التكنولوجيا.

يدير الصالون محمد نشأت، عضو التنسيقية، ويشارك فيه عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، هم النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد فريد، عضو التنسيقية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب الإصلاح والتنمية، الدكتورة نيفين إسكندر، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، سامية محمود الحديدي، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا عن حزب حماة الوطن.

يأتي ذلك في إطار حرصها على دعم المشاركة الواعية وتعزيز التجربة الديمقراطية، واستمرارا في نهج الحوار والتفاعل، وتسليط الضوء على برامج ورؤى مرشحيها في المرحلة الثانية بما يثري المشهد الانتخابي ويعزز التواصل مع المواطنين

