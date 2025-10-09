الأحد.. "البحوث الإسلامية" يفتتح الأسبوع الدعوي الـ12 بجامعة بنها

يفتتح مجمع البحوث الإسلاميَّة، الأحد المقبل، فعاليَّات الأسبوع الثاني عشر للدعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا للدعوة في جامعة بنها تحت عنوان: (الإيمان أولًا).

يأتي ذلك برعايةٍ فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والمهندس أيمن عطيَّة، محافظ القليوبيَّة، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة.

وقال الدكتور محمد الجندي، إنَّ تنظيم هذا الأسبوع يأتي في إطار خطَّة الأزهر الشريف للتواصل المباشر مع الشباب الجامعي، وتوعيتهم بالقِيَم الإيمانيَّة الصحيحة، وحمايتهم مِنْ محاولات استقطابهم إلى مسارات الانحراف، موضِّحًا أنَّ هذه اللقاءات فرصةٌ لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ المعنى الحقيقي للإيمان بوصفه أساس بناء الشخصيَّة، ومنهجًا عمليًّا يُترجَم في السلوك والعمل والإنتاج.

وأشار إلى أنَّ اختيار عنوان هذا الأسبوع الدعوي يؤكِّد أنَّ الإيمان هو الركيزة الأولى في حياة الإنسان، وأنه يمنحه القدرة على مواجهة تحديات العصر، ويصنع التوازن بين طموحاته الماديَّة واحتياجاته الروحيَّة، مشدِّدًا على أنَّ مواجهة الأفكار المنحرفة لا تتحقَّق إلا ببناء وعي رشيد قائم على الفهم الصحيح للدِّين، وإدراك دَوره في إصلاح حياة النَّاس.

مِنْ جانبه، بيَّن الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة، أنَّ الفعاليَّات ستركِّز على مخاطبة الشباب بلغة تناسب واقعهم، مع تنوُّع في الموضوعات التي يقدِّمها كبار علماء الأزهر بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويُتيح مساحةً أوسع للحوار والإقناع.

وتستمر فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي الثاني عشر حتى الخميس، وتشمل ندواتٍ فكريَّةً تناقش أولويَّة الإيمان في بناء الإنسان وإجابته عن الأسئلة الكبرى للعقل الحديث، ودَوره في تحديد الهُويَّة والغاية مِنَ الوجود.

كما تبحث التحدياتِ التي تواجه الإيمان في ظلِّ الانفتاح الرَّقْمي، وتقدِّم نماذجَ عمليَّةً لكيفيَّة العيش بالإيمان في واقع الحياة اليوميَّة، فضلًا عن إبراز دَوره في تحفيز الإنسان على تحقيق أهدافه في إطارٍ مِنَ القيم الروحيَّة، بما يرسِّخ قناعة الشباب بأنَّ الإيمان هو الطاقة الحقيقيَّة لبناء المجتمعات.

