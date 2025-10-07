كتب- محمد صلاح:

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة دعم وتطوير وتحديث شبكة النقل للكهرباء على الجهود العالية والفائقة ومجريات التنفيذ الخاصة بمشروعات التقوية وزيادة القدرة على استيعاب الطاقات والقدرات التوليدية الجديدة وضمان أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية اللازمة لكل الاستخدامات في شمال وجنوب سيناء.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة بأعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء خطة إعادة البناء والتنمية المستدامة التي يجري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، وفي إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرامج العمل لإتاحة الطاقة الكهربائية وتوفيرها كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمتكاملة وإقامة المشروعات القومية للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية.

وراجع الدكتور محمود عصمت خطة العمل في المشروعات التي تم تنفيذها ودخلت الخدمة فعليًّا، والتي بلغت 27 محطة محولات جهد فائق وجهد عال، وكذلك مستجدات تنفيذ الأعمال في 4 محطات جهد عال وفائق يجري العمل عليها حاليًّا، بالإضافة إلى تنفيذ 3517 كيلومتر دوائر على الجهدَين العالي والفائق باستثمارات بلغت 15 مليار جنيه، وبإجمالي جهود تصل إلى 8232 ميجا فولت، لنقل التيار الكهربائي وتوصيل التغذية الكهربائية لمختلف الأنشطة والاستخدامات، لا سيما في عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية والمنشآت الحيوية في سيناء، وضمان الاستقرار والاستمرارية بتطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة القومية للكهرباء، واستعرض مجريات التنفيذ لأعمال إنشاء 3 محطات محولات جهد فائق بإجمالي سعات 1425 م.ف.أ، ومحطة محولات جهد عال بإجمالي سعات 120 م.ف.أ؛ من بينها محطة محولات روافع سيناء 1 جهد 220/66/22 ك.ف سعة (3×175 + 6×40) م.ف.أ، ومحطة محولات روافع سيناء 3 جهد 66/11 ك.ف سعة (3×40) م.ف.أ، لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد عصمت استمرار العمل في إطار خطة تحقيق أمن الطاقة وضمان استدامتها كأساس لخطة الدولة للتنمية المستدامة والتي يجري العمل عليها في جميع المحافظات، لا سيما في محافظات سيناء والتي تشهد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتنمية الشاملة عمرانيًّا وصناعيًّا وزراعيًّا.. وغيرها، موضحًا زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار الوزير إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة؛ خصوصًا مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية.. وغيرها من المشروعات التي يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحًا تحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي.

وأضاف عصمت أن توفير الطاقة لكل الاستخدامات إحدى أهم الأولويات التي نعمل عليها لجذب الاستثمارات، "والكهرباء" تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكل الاحتياجات والمتطلبات، وبنية عملاقة في قطاعاتها المختلفة.

وأوضح عصمت أهمية تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة؛ خصوصًا من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، مشيرًا إلى جهود تحسين كفاءة الشبكة والعمل على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كل مصادر الإنتاج وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، خصوصًا في سيناء، مؤكدًا الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجالات الكهرباء والطاقة ونقل الخبرات.