كتب- نشأت علي:

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني المقرونة بمشاعر النصر بمناسبة فوز جمهورية مصر العربية بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الفوز المستحق لهذا المنصب الرفيع يُعد تكريماً لمصر وشعبها، ويؤكد تقدير المجتمع الدولي لعطاء الدولة المصرية المتميز في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته للدكتور خالد العناني بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة التي هو أهل لها، راجيًا من الله، عز وجل، أن يعينه على تعزيز دور المنظمة لخدمة الإنسانية ودعم قيم السلام والتعليم والثقافة على مستوى العالم، وأن يحقق على أيديه المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالياً بين الأمم.