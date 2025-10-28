ذكرى ميلاد د. سيد طنطاوي.. لماذا حظَر ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية؟

تحل في الـ 28 من أكتوبر كل عام، ذكرى ميلاد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، الذي ولد في مثل هذا اليوم بقرية سُليم بمحافظة سوهاج عام 1928.

واتخذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، العديد من القرارات البارزة خلال فترة توليه منصبه والتي امتدت أربع سنوات، من أبرزها قراره بحظر ارتداء النقاب داخل فصول المعاهد الأزهرية آواخر عام 2009.

وبدأت الواقعة حينما كان شيخ الأزهر السابق، يتفقد معهد أزهري في مدينة نصر، وفوجئ بطالبة في الصف الثاني الإعدادي ترتدي النقاب داخل قاعة الدرس فأمرها بخلعه، والتقى بعدها عددًا من التلميذات وقال لهن، إن النقاب مجرد عادة ولا علاقة له بالدين الاسلامي من قريب أو بعيد".

ومن أبرز المعلومات عن الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، ما يلي:

- حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة.

- ألقى أول خطبة جمعة في الصف الأول الثانوى، حينما توفى إمام وخطيب مسجد المنطقة التي كان يسكن بها بعدما انتقل إلى الإسكندرية.

- تخرج الشيخ محمد سيد طنطاوى في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958.

- عمل إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960.

- حصل على الدكتوراه عام 1966 وعُين مُدرسا في كلية أصول الدين بأسيوط عام 1968.

- انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات.

- انتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

- عُين محمد سيد طنطاوي مفتيًا للديار المصرية، في أكتوبر عام 1986.

- عُين شيخًا للأزهر الشريف في 27 مارس عام 1996، خلفا للشيخ جاد الحق علي جاد الحق ليصبح الشيخ رقم 49 للأزهر.

- توفى الشيخ محمد سيد طنطاوى، في 10 مارس عام 2010 عمر يناهز 81 عاما، إثر نوبة قلبية تعرض لها في أثناء حضوره إحدى الفعاليات الدينية في السعودية.

- تمت الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، ودفن بمقبرة البقيع.

- أرسلت السلطات السعودية وقتها طائرة خاصة إلى أسرته بالقاهرة لحضور مراسم الجنازة.

