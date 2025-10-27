كتب- نشأت علي:

أعرب النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره بانضمامه إلى لجنة الشباب والرياضة، موضحًا أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام" كانت بمثابة رسالة واضحة لكل أبناء الوطن بضرورة زيارة سيناء، ورؤية حجم الإنجاز الذي تحقق على أرضها من أنفاق ومدن جديدة ومشروعات تنموية غير مسبوقة.

وقال "أبو زهرة" في تصريح له إن لجنة الشباب والرياضة ستعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبر تنظيم أول زيارة ميدانية للشباب والرياضيين إلى أرض سيناء العظيمة، مؤكدًا أن الهدف هو تعريف الأجيال الجديدة بحجم ما تحقق من تنمية شاملة وتضحيات صنعت مستقبل الوطن.

وأضاف أن اللجنة ستدعو جميع الاتحادات والأندية والقيادات الرياضية للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن الشباب الرياضيين هم سفراء مصر الحقيقيون في الداخل والخارج.

وشدد النائب مصطفى أبو زهرة على أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة صياغة شاملة لمنظومة الإدارة الفنية في الاتحادات الرياضية المصرية، والاستعانة بخبرات أجنبية عالمية في التدريب والإدارة الرياضية، من أجل رفع كفاءة الأداء والوصول بالرياضة المصرية إلى المستويات الدولية.

وأوضح أن أحد أهم أهداف اللجنة هو تطوير أداء المنتخب القومي، وإعداد المنتخب الأولمبي علميًا وبدنيًا ونفسيًا، مؤكدًا أن العمل سيكون وفق أسس علمية حديثة لضمان النجاح وتحقيق الإنجازات المشرفة.

وواصل :"الرياضة جزء من مشروع بناء الإنسان المصري الذي يقوده الرئيس السيسي.. وسيناء ستكون الانطلاقة الأولى نحو مستقبل رياضي وطني مشرف يليق باسم مصر."