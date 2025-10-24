إعلان

التموين: ندرس إحلال الدعم النقدي محل العيني

كتب : حسن مرسي

12:06 ص 24/10/2025

حسام الجراحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حسام الجراحي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التحدي الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا يتمثل في الدراسة والحوار المجتمعي بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

وأضاف في حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الوزارة بدأت بالفعل في تهيئة المنظومة تمهيدًا لتنفيذ هذا التحول في حال اتخاذ القيادة السياسية القرار النهائي في هذا الشأن.

وتابع، أنّ محافظة بورسعيد تمثل نموذجًا رائدًا في هذا الإطار، حيث تم تحويل منظومة الدعم بالكامل إلى منظومة الدفع المباشر، وأصبحت تضم نحو 100 ألف أسرة مستفيدة من مشروع الكارت الموحد.

وأوضح أن هذا الكارت يتيح الحصول على خدمات متعددة تشمل الرعاية الصحية والتأمين الصحي وبرامج تكافل وكرامة، فضلًا عن إمكانية صرف الدعم التمويني المتمثل في السلع الأساسية كالزيت والسكر والخبز من خلال الكارت ذاته دون الحاجة إلى استخدام عدة بطاقات مختلفة.

وذكر، أنه في حالة التحول الكامل إلى نظام الدعم النقدي، فإن الكارت الموحد سيحتوي على قيمة مالية محددة تعادل القوة الشرائية للمواطن، بحيث تُمكّنه من شراء احتياجاته اليومية مثل السكر والزيت وخمس أرغفة خبز يوميًا، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستجعل عملية الدعم أكثر مرونة وعدالة وكفاءة في التوزيع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسام الجراحي وزير التموين التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)