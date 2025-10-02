صور| افتتاح معرض دمنهور للكتاب.. ورئيس الهيئة: لنشر الوعي بالقراءة

661 سفينة تعدل مسارها للعبور من خلال قناة السويس في النصف الأول من 2025

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، اليوم الخميس، الدورة الثامنة من معرض دمنهور للكتاب، المنعقدة خلال الفترة من 2 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمكتبة مصر العامة، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بانتصار حرب أكتوبر المجيد.

من جانبه ثمن الدكتور خالد أبو الليل، رئيس هيئة الكتاب، تعاون محافظة البحيرة في إقامة المعرض، مؤكدًا أنه أصبح أبرز الفعاليات الثقافية في محافظة البحيرة.

وقال "أبو الليل"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن المعرض يأتي في إطار سعى وزارة الثقافة لنشر الوعي بالقراءة وتقديم الكتاب إلى مختلف الفئات العمرية، والوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف المحافظات برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ولفت "أبو الليل"، إلى أن إقامة المعرض في دمنهور للعام الثامن يعكس نجاح التجربة في المحافظات، ويبرهن على إقبال الجمهور على القراءة والمشاركة في الفعاليات الثقافية، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تعمل على جعل معارض الكتاب الإقليمية منصات حقيقية للتواصل بين المبدعين والجمهور، ولتقديم منتجات ثقافية بأسعار تناسب مختلف الشرائح.

وتشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 22 دار نشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر والإصدارات، وعلى رأسها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مشاركة عدد من دور النشر الخاصة التي تقدم أحدث الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والعلوم والمعرفة.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، بما يتيح الفرصة لطلاب المدارس والجامعات والأسر والمهتمين بالقراءة لاقتناء الكتب والتفاعل مع الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني متنوع، يتضمن ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع نخبة من الكُتاب والمفكرين، إلى جانب ورش للأطفال وفعاليات فنية تستهدف إشراك مختلف الفئات العمرية في الحراك الثقافي.

كما يخصص المعرض مساحة مميزة للطفل، تضم أنشطة إبداعية وكتبًا تعليمية وتفاعلية تناسب المراحل العمرية المبكرة، بما يساهم في غرس حب القراءة منذ الصغر.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا واسعًا من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة، خاصة في ظل التنوع الكبير في الإصدارات والفعاليات الموازية التي تفتح المجال أمام المتلقي لاكتشاف جوانب جديدة من الثقافة والفنون.

وبذلك يواصل معرض دمنهور للكتاب رسالته في ترسيخ مكانة الكتاب كأداة للتنوير والتغيير، ودوره في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري الواعي والمستنير.

