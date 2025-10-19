أسعار الحج السياحي البري 2026.. يبدأ من 220 ألف جنيه

كشفت الضوابط المنظمة للحج السياحي 1447هـ - 2026 التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل أسعار برامج الحج السياحي البري بمستوياته المختلفة.

أسعار برنامج الحج السياحي البري فئة (أ)

بلغت تكلفة برنامج الحج السياحي البري فئة "أ" نحو 250 ألف جنيه مصري، ويتضمن الإقامة في فنادق بمكة المكرمة على مسافة لا تتجاوز 1250 مترًا من الحرم.

أسعار برنامج الحج البري فئة (ب)

بحسب ضوابط الحج السياحي، سجل برنامج الحج البري فئة "ب"، في فنادق تبعد ما بين 1250 إلى 2000 متر عن الحرم المكي، تكلفة تبلغ 240 ألف جنيه مصري.

أسعار برنامج الحج البري فئة (ج)

سجل برنامج الحج البري فئة "ج" حيث يتم تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل (العزيزية، النزهة، الزاهر، وغيرها)، 220 ألف جنيه.

كان اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وفقًا لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.