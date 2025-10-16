التنمية المحلية تستعد لتنفيذ قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء الوزارة للاستعداد والتجهيز الجيد للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والذي تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، أنه تم تكليف القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية في هذا الشأن.

وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة استضافت دورة تدريبية للعاملين على المنظومة الإلكترونية الجديدة للتقنين بعدد 27 محافظة بواقع 5 موظفين من كل محافظة للتدريب على آلية العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوقيتات الانتهاء من كل طلب مقدم ودور المنظومة الإلكترونية أثناء دورة التقنين لكل طلب.

وجاءت الدورة التدريبية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، وحضور ثروت زرد، رئيس اللجنة الرباعية للتسعير بهيئة الخدمات الحكومية، ونيفين جرجس عضو اللجنة الرباعية بهيئة الخدمات الحكومية، والمدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة الرئيسية وعضو المنظومة الإلكترونية الرئيسية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أهمية اتخاذ الأجهزة التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية للإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لتنفيذ القانون الجديد لتقنين أراضي الدولة وبذل كل الجهد لزيادة معدلات التقنين وفقًا للقانون مع ضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة وحوكمة الإجراءات وتوحيدها والتيسير على المواطنين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

