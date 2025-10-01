بصوت طارق نور.. "ON" تنشر برومو عودة باسم يوسف على شاشتها



كتبت- داليا الظنيني:

أعلنت شبكة قنوات ON عن تعاون خاص مع الإعلامي باسم يوسف، الذي يعود للظهور على الشاشات العربية بعد غياب دام 10 سنوات قضاها في الولايات المتحدة.

يأتي هذا الظهور المرتقب في سلسلة حلقات خاصة ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم.

ومن المقرر أن تُبث هذه الحلقات مباشرة من لوس أنجلوس، حيث يقيم يوسف.

وجاء البرومو الخاص بالحلقة بصوت طارق نور رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتنطلق السلسلة ابتداءً من يوم 7 أكتوبر 2025، وسيتحدث باسم يوسف لجمهوره عن جوانب من حياته في الغرب وعن تطوره المهني في مجال الإعلام خلال فترة ابتعاده.

وقد ظهر يوسف في البرومو الترويجي للبرنامج معلقا بعبارات مثيرة للتفكير حول مهنته، قائلاً: "عندما تكون كوميديان تكون الشغلانة جامدة، وتظن نفسك حاجة وأنت في الآخر ولا حاجة.. في الآخر كل ده مزيف".

