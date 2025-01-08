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السيسي: التعاون بين مصر وقبرص واليونان بات نموذجا للتعاون الإقليمي المتكامل

02:45 م الأربعاء 08 يناير 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة الثلاثية التي جمعت مصر وقبرص واليونان، أن هذا التعاون بات نموذجًا رائدًا في تحقيق التكامل الإقليمي، مشددًا على أهمية التنسيق بين الدول الثلاث في ظل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.


وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى التهدئة وحل الأزمات الراهنة، خاصة في غزة، ولبنان، وسوريا. وأكد أن التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي.


وفي سياق حديثه، أشاد الرئيس بالتعاون القائم بين مصر وقبرص واليونان في مجال الطاقة، داعيًا إلى تطوير العمل المشترك في مجالات أخرى، مثل التعليم العالي، والبحث العلمي، والفنون.


وختم الرئيس السيسي تصريحاته بالترحيب بقيادتي قبرص واليونان في مصر، مشددًا على أهمية استمرار التعاون المثمر بين الدول الثلاث في المستقبل.


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