قرارات عاجلة من التضامن ضد دار مسنين غير مرخصة بعد تعرض سيدة للتحرش

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي، بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.

توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة على الفور لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان، السبت، نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة؛ ليتلقوا أوجه الرعاية بها، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو في حقه، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لإعمال شئونها لتعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقًا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي، الشكاوى من خلال الخط الساخن "خط أبناء مصر" 19828 والذي تم تدشينه مؤخرًا لتلقي شكاوى أبناء مصر من خلاله، وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة "16439".

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