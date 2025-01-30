"السجيني" ينتقد تأخر تنفيذ مشروعات الطرق في الجيزة

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في محافظة الجيزة، محذرًا من أن هذا التأخير قد يؤدي إلى وقوع حوادث مميتة تهدد حياة المواطنين.

وخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالب "السجيني"، هيئة الطرق والكباري بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة، داعيًا إلى إعادة النظر في عقيدة الهيئة وخاصة في المشروعات العاجلة التي تساهم في حماية أرواح المواطنين.

وأكد "السجيني"، أن الأولوية يجب أن تُعطى للمشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على السلامة العامة، حتى وإن كانت نسب التنفيذ فيها أقل من 75%، قائلاً: "ما لا يدرك كله لا يترك كله."

جاء ذلك في إطار مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي، بشأن عدم تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية وإنشاء سور على جانبي الطريق وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك في ظل تزايد الحوادث على هذا الطريق وسقوط السيارات في مصرف المريوطية.

كما طالب "الدرجلي"، بضرورة إنشاء مطلع ومنزل من الطريق الدائري الأوسطي إلى طريق المريوطية.

وفي رد على ذلك، أشار النائب السجيني إلى أنه لا يجوز إهمال المشروعات العاجلة لمجرد أن نسبة تنفيذها لم تتجاوز 25%.

وأضاف: "غير معقول أن تظل الهيئة العامة للطرق والكباري تتعامل بمبدأ ضرورة تنفيذ المشروعات بشكل كامل أو تأجيلها".

وأكد أن العديد من مشكلات الطرق تم حلها بجهود مشتركة بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى محور صفط اللبن كمثال على ذلك.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة، أن نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية لم تتجاوز 27%، مما دفع هيئة الطرق والكباري إلى تأجيل المشروع ومنح الأولوية للمشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 75%.

وأعرب عن اقتراحه باستثناء هذا المبدأ واستكمال أعمال تطوير الطريق للحفاظ على أرواح المواطنين.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير وتوسعة الدائري، أكد المهندس محمد الشرقاوي، مدير مشروع تطوير وتوسعة الدائري، أنه تم الانتهاء من المطالع والمنازل للطريق، وكذلك تركيب الخوازيق.

وختم السجيني الاجتماع بسؤال وزارة التخطيط حول إمكانية توفير الاعتماد المالي اللازم للهيئة العامة للطرق والكباري لاستكمال مشروع محور المريوطية، حيث أكد ممثل وزارة التخطيط أنه يمكن التقدم بطلب لتوفير الاعتماد المالي الضروري.

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