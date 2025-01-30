نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالشرقية.. ويوصي بتوقيع الجزاء على المقصرين

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية، في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من مدى تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بتفقد مجمع الإمداد الطبي الإقليمي، حيث أشاد بانتظام العمل، موصيًا بأهمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع زيادة العاملين بالتخصصات المختلفة، وكذلك أهمية التدريب على نظام سلسلة الامداد، وأوصى بأهمية وضع علامات إرشادية وفقا لنظام موحد مطابق للأماكن المشابهة كما أكد على أهمية الصيانة الدورية لنظام عمل الإطفاء الموجود بالمجمع.

واستكمل زيارته بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بساتين بركات، حيث اطمأن على مدى التزام الفريق الطبي وتواجد العاملين بالوحدة وانتظام العمل بالعيادات وجميع الخدمات الصحية، حيث قام بتفقد غرفة استقبال الطوارئ، واطمئن على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ثم حرص "قنديل" على تفقد عيادة طب الأسرة وتردد الحالات وتوافر الأدوية بالصيدلية، كما تفقد غرفة ملفات طب الأسرة، أوصى بضرورة تفعيل وتنشيط التسجيل بالملفات.

وأضاف "عبدالغفار" أن "قنديل" تفقد معمل الوحدة و مدى توافر مستلزمات الفحص ونتيجة الفحوصات الجموعية، أوصى بخصم شهر من العاملين بالمعمل ومشرف المعامل ومدير قسم المتوطنة بالإدارة، نظرًا لتقصيرهم بالعمل، ثم قام بتفقد عيادة الأسنان، وغرفة التطعيمات، وأكد على زيادة عدد جلسات التطعيم ومتابعة المتخلفين عن التطعيمات، كما أوصى بخصم أسبوعين من المراقب الصحي ومشرف الإدارة لتقصيرهم بالعمل، وتفقد أيضا أعمال مكاتب الصحة وخدمات التثقيف الصحي وأكد على مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بضرورة تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها.

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