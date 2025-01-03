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مصدر بـ"الكهرباء" يكشف نسبة الزيادة المنتجة من محطات الطاقة المتجدد

03:00 ص الجمعة 03 يناير 2025

محطة لتوليد الطاقة المتجددة

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كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن زيادة نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 9.3% عن العام المالي 2022/ 2023، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لتوقيع العديد من الأتفاقيات الدولية، خاصة ان هناك خطة تتضمن زيادة نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه جاري دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الآمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.

وأكد أن هناك مشروعات جارية لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

محطات الطاقة المتجددة لزيادة المنتجة من محطات الطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر زيادة نسبة التوليد من الطاقة المتجددة
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