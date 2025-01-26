رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة تسهم في الناتج القومي بشكل كبير

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبَي لجنتَي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

وأشار سليمان إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتسهم في الناتج المحلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلية وتعزز المنافسة، فضلًا عن المساهمة في زيادة الصادرات.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.

ولفت سليمان إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان بها.

وأوضح النائب أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.