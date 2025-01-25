برلماني: مشاركة رئيس الوزراء في برنامج "GEN Z" تؤكد اهتمام الدولة ببناء شراكة قوية مع الشباب

كتب- نشأت علي:



قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في برنامج "GEN Z" تحدي الجامعات أمس، تُعد خطوة بارزة تُظهر حرص الدولة على تعزيز علاقتها مع الشباب.



وأوضح أن هذه الخطوة تجسد إيمان الدولة بدور الشباب في إحداث التغيير اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشباب ليسوا مجرد محور اهتمام الحكومة، بل هم شركاء فاعلون في مسيرة البناء وصناعة المستقبل.



وأكد "محسب" أن برنامج "GEN Z" يُبرز التزام الحكومة بدعم الابتكار وتشجيع الأفكار الخلاقة التي تساهم في تطوير المجتمع.



ولفت إلى أن البرنامج يشكّل مبادرة محورية لتمكين الشباب المصري وتسليط الضوء على مواهبهم وقدراتهم، حيث يركز على الفئة العمرية التي تُعتبر القوة الدافعة للتغيير والنمو في أي مجتمع.



وأشار النائب، إلى أن البرنامج يعكس رؤية استراتيجية للدولة تهدف إلى توظيف طاقات الشباب كوسيلة لتعزيز صورة مصر على الساحة الدولية.



واستشهد بتصريحات رئيس الوزراء خلال مشاركته في البرنامج، التي أكدت أن الشباب يمثلون إحدى قوى مصر الناعمة، وأن العنصر البشري يُعد أصلًا استراتيجيًا للدولة، مما يعزز رؤية الحكومة نحو استثمار إبداعات الشباب في مجالات الإبداع والتكنولوجيا والفنون.



واختتم الدكتور أيمن محسب، بتأكيده أن حضور رئيس الوزراء في هذا الحدث يعكس التزام القيادة السياسية بخلق بيئة حاضنة وداعمة للأجيال الصاعدة، سواء عبر البرامج الوطنية أو السياسات الحكومية.



وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء تحمل رسالة دعم وتحفيز، تؤكد ثقة الدولة في قدرة الشباب على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر.

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