"النقل" توقع مذكرة تفاهم مع مواني أبو ظبي لتطوير وتنمية منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، ومحمد الشمسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مواني أبو ظبي، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل، ومجموعة مواني أبو ظبي بشأن تطوير وتنمية منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية.

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأحمد إبراهيم علي المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة مواني أبو ظبي.

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والمواني البحرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء 32 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدانًا، كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.

ولفت إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين والاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير، كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وصناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.

وأشار إلى أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجستية هي نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات (الـ 20 قدمًا والـ 40 قدمًا، مضيفًا أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط مهم جدًا لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد (المناشي - الاتحاد - القباري)، لنقل البضائع والمنتجات إلى كل أنحاء الجمهورية.

وتجدر الإشارة أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركزًا مهمًا ضمن الممر اللوجستي السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجستي لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وجعل مصر مركز صناعة إقليمي.

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