الالتهاب الرئوي.. الصحة توضح الأعراض وطرق العلاج

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، لكن إذ شعر المريض بأعراضه فعليه التوجه فورًا للطبيب لتلقي العلاج.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أن الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية حادة تصيب الرئتين.

فعند الإصابة بالالتهاب الرئوي، تمتلئ الرئتين بالمواد السائلة، ويصبح التنفس مؤلمًا، كما تقل كمية الأكسجين التي تدخل لهما.

أعراض الالتهاب الرئوي تتمثل في:

* سعال

* صعوبة في التنفس مع أو بدون حمى

مخاطر الالتهاب الرئوي

وبحسب موقع مايو كلينك الطبي المتخصص، يمكن أن يتراوح مدى خطورة الالتهاب الرئوي من درجة خفيفة إلى درجة شديدة الخطورة وتهدد الحياة.

ويكون أكثر خطورة على الرضع والأطفال الصغار، والأشخاص الأكبر من 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.

وقد لا تظهر أي علامات للعدوي على حديثي الولادة والرضّع، أو قد يتقيؤون أو يعانون الحمى والسعال، أو يصيبهم التململ أو التعب وفقدان الطاقة، ويواجهون صعوبة في التنفس والأكل.

وهناك العديد من الجراثيم يمكنها التسبب في الالتها الرئوي، وأكثرها شيوعًا البكتيريا والفيروسات الموجودة في الهواء الذي نتنفسه، وعادةً ما يمنع الجسم هذه الجراثيم من إصابة الرئتين بالعدوى، لكن تتمكن هذه الجراثيم في بعض الأحيان من هزيمة جهازك المناعي، حتى إذا كنت تتمتع بصحة جيدة.

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