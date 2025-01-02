نشرة التوك شو| تفاصيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة.. وكواليس قانون المسئولية الطبية

كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

"الصحة": قانون المسئولية الطبية يضمن حقوق الأطباء والمرضى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الحكومة المصرية تسعى من خلال مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق مصلحة النظام الصحي المصري، وتوفير بيئة صحية جاذبة للعمل، وضمان سلامة المرضى.

حسام موافي للمواطنين: "لازم نصبر.. واما الحاجة تغلى شوية ماحدش يزعل"

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الأشخاص من الغيرة، قائلًا: الغيرة قاتلة وبتعود على اللي بيغير وضغطه بيعلى".

اقتصادي يكشف تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الكثير من المصانع تعرضت للتعثر بسبب عدم القدرة على دفع فوائد القروض، ولذلك قام وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بالعمل على حل أزمات هذه المصانع مع البنوك.

خالد الجندي: مرصد الأزهر أحد الأماكن الرائدة التي تساهم في نشر الوعي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بدور "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف"، مشيرا إلى البرامج التثقيفية التي يقدمها المركز والتي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي والاعتدال بين الشباب.

حسام موافي يطالب علماء الدين بالحديث عن الطلاق فى الإعلام

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الثقة هي أساس استمرار العلاقة الزوجية بين أي طرفين.