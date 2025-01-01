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حسام موافي للمواطنين: "لازم نصبر.. واما الحاجة تغلى شوية ماحدش يزعل"

08:24 م الأربعاء 01 يناير 2025

الدكتور حسام موافي

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كتبت -داليا الظنيني:

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الأشخاص من الغيرة، قائلًا: الغيرة قاتلة وبتعود على اللي بيغير وضغطه بيعلى".

وأضاف موافي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء:" ربنا سبحانه وتعالى بيقول "واستعينوا بالصبر والصلاة"، فالصابرون قد يكونوا في مرتبة أعلى من المصلين.

كما وجه الدكتور حسام موافي، رسالة طمأنه للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، قائلاً: اصبروا.. ولما الحاجة تغلى شوية محدش يزعل.

وقال موافي قصة له قائلًا: «ممكن احكي عن أسرع دعوة استجابت لي، واللي كانت لما دعيت ربنا وأنا في السعودية، إنه لا يحرمني من متعة السجود، وبعدها مباشرة سمعت المغرب بيأذن، وكان معايا كرسي بصلي عليه، ووقتها لقيتني قومت صليت عادي وركبي خفت».

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الدكتور حسام موافي الغيرة قاتلة حسام موافي ببرنامج صالة التحرير الحاجة تغلى شوية ماحدش يزعل
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