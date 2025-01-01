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اقتصادي يكشف تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة

07:28 م الأربعاء 01 يناير 2025

الدكتور محمد حمزة الحسيني

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الكثير من المصانع تعرضت للتعثر بسبب عدم القدرة على دفع فوائد القروض، ولذلك قام وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بالعمل على حل أزمات هذه المصانع مع البنوك.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مبادرة الـ100 مليار جنيه المخصصة للقطاع الصناعي حققت نجاحًا بنسبة 60%، مشيرً إلى أن هذه المبادرة صادرة من البنك المركزي وليس وزارة الصناعة، وهناك الكثير من الشركات التجارية استفادت من هذه المبادرة، وليس المصانع فقط.

ولفت إلى أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي تهدف لحل مشاكل المصانع المتعثرة بدلاً من العمل على فتح مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة ستدفع فوائد القروض المتأخرة للبنوك، لكي تعمل هذه المصانع من جديد.

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الدكتور محمد حمزة الحسيني مبادرة لدعم المصانع المتعثرة دفع فوائد القروض حل أزمات المصانع مع البنوك
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