اختبارات سائقي موسم الحج والعمرة.. تفاصيل لقاء وزير العمل وفدَ نقابة السيارات السعودية

كتب- أحمد السعداوي:

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من النقابة العامة للسيارات السعودية، برئاسة أسامة سمكري، والمُختصة بإجراء اختبارات للسائقين والفنيين المصريين المرشحين للسفر إلى المملكة للعمل الموسمي خلال موسم الحج والعمرة 2025.

وقال الوزير إن الهدف من هذا اللقاء هو الترتيب وتوحيد الإجراءات الخاصة بعملية اختبار وسفر هؤلاء السائقين وعددهم حتى الآن 20 ألف سائق، والاتفاق على تأسيس قاعدة بيانات ثابتة مع وزارة النقل السعودية؛ لضمان كل الحقوق والواجبات للطرفين خلال فترة عمل هؤلاء المصريين هناك.

حضر اللقاء عبد الله المحمادي مدير شؤون شركات النقل بالنقابة العامة للسيارات بالسعودية، وسعيد هندي عن شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجموعة شركات الهندي.