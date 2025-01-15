وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية

كتب- أحمد الجندي:



أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النظام التعليمي للصف الأول الثانوي كان يضم 14 مادة موزعة على 35 إلى 40 حصة أسبوعيًا، حيث كانت بعض المواد مثل اللغة العربية تستهلك 5 حصص أسبوعيًا، بينما يتم تخصيص حصتين فقط لمواد مثل الفيزياء، رغم أن المنهج مصمم ليُدرس في 100 ساعة.



جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح "البكالوريا المصرية"، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.



وأوضح الوزير أن هذا التكدس كان يعيق المعلمين عن إنهاء المناهج داخل المدارس، مما دفعهم لإبلاغ الطلاب بعدم إمكانية استكمال المحتوى التعليمي.



وأضاف: "كنا بحاجة إلى توفير وقت كافٍ للمواد الأساسية، لذلك قررنا دمج بعض المواد لتخفيف الأعباء وإتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الأنشطة العملية في المعامل".



وأشار عبد اللطيف إلى أن طرح نظام "البكالوريا المصرية" لم يكن ممكنًا في البداية بسبب الحاجة إلى موافقات تشريعية وعرض المقترح على مجلس النواب، بالإضافة إلى عقد جلسات حوار مجتمعي لضمان توافق جميع الأطراف.

واختتم قائلاً: "لم يكن من غير المنطقي أن نترك 3 ملايين طالب يواجهون هذا العبء التعليمي دون حلول عملية".



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