محافظ الجيزة يصدر قرارًا بإنشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بإنشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وذلك بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، بحسب بيان، الثلاثاء، إلى أن المركز يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثـة، وذلـك عـبر شبكة موحدة تعـد المحـور الرئيسي لاتصـالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن المركز سوف يحقق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء المالية وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الجهات.

وأوضح "المحافظ"، أن مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة يهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عناصر الاستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة والبنية الأساسية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الدولة تولى لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اهتمامًا بالغًا لأنها تدعم جهودها في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهوريـة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخـدمات علـى مسـتوى الدولـة.

وجاء في قرار محافظ الجيزة تكليف سماح محمد عفيفي، مديرًا للمركز، ومحمد سعيد عويس، مسئول نظم المعلومات، وعلى صبحي وهبه، مسئول موزع المهام لجهاز اللاسلكي، وعمر علي إسماعيل، مسئول جهاز التحكم بالصوت والصورة، وعبد الرحمن محمد، مسئول منظومة كاميرات المراقبة.

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