تضاهي الصحة والتعليم.. رئيس شباب النواب: مراكز الشباب والرياضية أمن قومي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وجود مراكز الشباب والأندية الرياضة، في مختلف محافظات الجمهورية والتجمعات العمرانية الجديدة قضية أمن قومي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم - مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن عدم قيام وزارتي الإسكان والشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية الأرض المقام عليها نادي العبور الرياضي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن مراكز الشباب والأندية الرياصية، تساهم في بناء الإنسان المصري، من خلال تشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة، وهو ما يساعد الشباب في وجود مناخ آمن يبعدهم عن اللجوء إلي المقاهي وغيرها من الأماكن التي تضر بهم.

وأشار، إلى أن مراكز الشباب لا تقل أهمية عن التعليم والصحة، وهو ما يتطلب إنشاء أندية رياضية ومراكز تنمية شبابية، في التجمعات العمرانية الجديدة، فمثلما تحرص الحكومة على توافر المستشفيات والمدارس، من الضروري بناء الأندية الرياضية ومراكز الشباب للحفاظ على الشباب المصري.

وشارك في الاجتماع كل من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة ومحمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، بالوزارة والدكتورمحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي.