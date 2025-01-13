هل يجوز تأخير صلاة المغرب إلى ما قبل أذان العشاء في حال وجود عذر؟.. الإفتاء تجيب

كتب- حسن مرسي:

أوضح الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة المغرب تتميز بوقت ضيق مقارنة ببقية الصلوات، كما أنه يجب مراعاة توقيتها بدقة، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما علمه سيدنا جبريل عليه السلام عن أوقات الصلاة، بيّن له أن وقت صلاة المغرب يمتد من غروب الشمس حتى غروب الشفق الأحمر، ما يعني أن وقتها يختلف عن بقية الصلوات.

خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أكد الشيخ الطحان أن وقت صلاة المغرب يختلف عن بقية الصلوات، حيث يمتد من لحظة غروب الشمس حتى غروب الشفق الأحمر.

وأوضح أن تحديد نهاية وقت المغرب كان محل اختلاف بين الفقهاء، إلا أن الرأي الراجح هو أن الوقت يمتد حتى غروب الشفق الأحمر.

وشدد الشيخ الطحان على أهمية أداء صلاة المغرب في أول وقتها، حيث أن هذا هو الأفضل والأحب إلى الله، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن تأخير الصلاة إلى ما قبل أذان العشاء جائز في حال وجود عذر.

وأشار إلى أن الصلاة في الإسلام لا تكون معاقباً عليها طالما تم أداؤها في وقتها المحدد لكل صلاة، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم نية عباده وظروفهم.

ودعا الشيخ الطحان المسلمين إلى الحرص على أداء الصلاة في جماعة وفي المساجد، لما في ذلك من فضل عظيم وأجر كبير.

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