مجلس النواب يوافق على ضوابط نشر التحقيقات بقانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بنشر التحقيقات.

وتنص المادة (٦٧) على:

في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات.

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليس لها أي علاقة بالصحفيين، موضحا أنها ليست مستحدثة وإنما موجودة من قبل، كما أنها تلقى بالتزام محدد على عاتق مسؤولين محددين.

وأضاف فوزي، أن نصوص الدستور فوضت القانون في تحديد سرية البيانات، والحفاظ على الحق في الخصوصية وعدم إفشاء الأسرار التى قد تضر بخصوصية المتهم الذي يعد مواطنا بريئا حتى تثبت إدانته.

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