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بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

11:44 ص الأحد 12 يناير 2025

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:


بدأت الجلسة العامة ل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 62 وصولا إلى المادة 102.


يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، في جلسات سابقة أكد أنَّ مناقشةَ موادِ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا، قائلًا: وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالأعضاءِ.

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية
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