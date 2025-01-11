التنمية المحلية: انطلاق الجزء الثاني من برنامج إعداد قادة المستقبل غدًا بمركز سقارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء الجزء الثاني من برنامج إعداد قادة المستقبل غدًا الأحد 12/1/2025، في الأسبوع التدريبي الـ 24 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب، ويستفيد منها 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يهدف لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكل الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج إعداد قادة المستقبل يأتي استجابة لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتنفيذ رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية للصف الثاني من العاملين بالمحليات، لافتة إلى أن الوزارة من أوائل الوزارات التي نفذت برامج لإعداد قادة المستقبل، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات.

وأضافت: كما حققت الوزارة نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب العمل وتقديم خدمات بشكل أفضل بما يحقق رضاء المواطنين، موضحة أن مركز التنمية المحلية بسقارة نظم الجزء الأول من برنامج قادة المستقبل في 24 نوفمبر 2024 واستمر لمدة 3 أسابيع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الأسبوع التدريبي الـ 24 سيتضمن أيضًا تنظيم برنامجين تدريبيين وهما: برنامج رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية وترشيد الإنفاق وتعظيم استخدام الموارد، للمديرين والعاملين بإدارات الشئون الإدارية، وبرنامج القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية لمديري المراكز التكنولوجية ورؤساء لجان المتابعة والإشراف على المراكز التكنولوجية ويتم تنفيذها بالتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة ووزارة التخطيط، ويستفيد من تلك البرامج 67 متدربًا من جميع المحافظات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاصم الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة للتدريب، أن مركز سقارة يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن، مشيرًا إلى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة يتم تنفيذها بصورة جيدة ووفقًا للأولويات التي تم التركيز عليها ومحاور الخطة التدريبية الجديدة والتي تضمنت عددًا من الموضوعات المهمة مُستهدفة عددًا من الإدارات ذات الأهمية بالمحافظات، وذلك لإعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

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