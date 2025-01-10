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الرئيس السيسي: الدولة تعمل على زيادة المياه المحلاة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي

07:51 م الجمعة 10 يناير 2025

الرئيس السيسي

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كتب- عمرو صالح:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على زيادة المياه المحلاة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية فجر اليوم الجمعة،: "تفتكروا أنبوبة البوتاجاز تمنها كام؟ بـ340 جنيه.. بنبيعها بـ150".

وتابع: "وفي 2011 و2012 احتياطي البنك المركزي كله خلص، واختزال مجهود الدولة في شبكة الطرق فقط يوضح أننا كدولة لم نستطع إيصال المجهود الضخم الذي تم تنفيذه، مقومات الدولة هي التي تحدد الخدمات التي تقدمها للمواطنين والـ 10 سنوات اللي فاتت كان هدفنا نعمل بنية تحتية لدولة تريد أن تكون دولة حديثة".

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